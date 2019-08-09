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Huawei представила собственную операционную систему

Huawei представила собственную операционную систему
​Китайская компания Huawei на фоне ограничений со стороны США представила собственную операционную систему Harmony OS

Китайская компания Huawei на фоне ограничений со стороны США представила собственную операционную систему Harmony OS, презентация прошла в рамках Huawei Developer Conference в городе Дунгуань на юге страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы разработали свою ОС. Она подходит для смартфонов, умных часов, ПК, планшетов", - рассказал в ходе презентации глава компании Huawei CBG Ричард Ю.

Harmony может прийти на смену операционной системе Android, использование которой в смартфонах китайской компании оказалось под угрозой.

Напомним, что в мае минторг США внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Также Huawei находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

"Мы вступаем в эпоху, когда люди ожидают проучить целостный интеллектуальный опыт со всех устройств и при любых сценариях. Мы решили, что важно иметь операционную систему с улучшенными кроссплатформенными возможностями. Нам нужна ОС, которая поддерживает все сценарии, которые могут произойти на широком спектре устройств и платформ и которые могут удовлетворить потребительский спрос. Такими были наши цели при создании HarmonyOS", - сказал Ричард Ю.

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