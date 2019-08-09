Huawei представила собственную операционную систему

Китайская компания Huawei на фоне ограничений со стороны США представила собственную операционную систему Harmony OS, презентация прошла в рамках Huawei Developer Conference в городе Дунгуань на юге страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы разработали свою ОС. Она подходит для смартфонов, умных часов, ПК, планшетов", - рассказал в ходе презентации глава компании Huawei CBG Ричард Ю.

Harmony может прийти на смену операционной системе Android, использование которой в смартфонах китайской компании оказалось под угрозой.

Напомним, что в мае минторг США внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Также Huawei находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

"Мы вступаем в эпоху, когда люди ожидают проучить целостный интеллектуальный опыт со всех устройств и при любых сценариях. Мы решили, что важно иметь операционную систему с улучшенными кроссплатформенными возможностями. Нам нужна ОС, которая поддерживает все сценарии, которые могут произойти на широком спектре устройств и платформ и которые могут удовлетворить потребительский спрос. Такими были наши цели при создании HarmonyOS", - сказал Ричард Ю.