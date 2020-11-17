Huawei объявил о продаже бренда смартфонов Honor

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei объявил о продаже бренда смартфонов Honor

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei объявил о продаже бренда смартфонов Honor.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе компании во вторник, 17 ноября.

"Huawei решила продать все активы компании Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology", — отмечается в пресс-релизе. В качестве причины указана "постоянная недоступность технических компонентов", необходимых для производства мобильных устройств.

После завершения сделки Huawei не будет владеть акциями или участвовать в управлении и принятии решений в новой компании Honor, уточняется в сообщении.