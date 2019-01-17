Huawei обвинили в краже торговых секретов

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Федеральная прокуратура США проводит уголовное расследование в отношении китайской Huawei Technologies Co. по подозрению в краже коммерческих секретов у американских деловых партнеров.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Уголовное расследование было спровоцировано рядом гражданских исков, поданных против Huawei, включая иск оператора мобильной связи T-Mobile, обвинившей китайскую компанию в краже технологии тестирования смартфонов.

Расследование находится на поздней стадии, и в скором времени федеральный прокурор может предъявить обвинения Huawei, отмечают источники.

Отметим, что в 2017 году суд присяжных принял решение по иску в пользу американской компании, посчитав, что Huawei нарушила условия контракта с T-Mobile, и наложил на китайскую компанию штраф в размере $4,8 млрд.