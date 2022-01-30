Huawei обратилась в международный арбитраж с иском к Швеции за недопуск к участию в тендере на поставку оборудования для нового поколения мобильной связи 5G. Сумма иска составляет 5,2 млрд крон (560 млн долларов США).
Как передает Report со ссылкой на телеканал
Еще год назад китайская компания грозила правительству Швеции судебным разбирательством, получив от Управления почты и телекоммуникаций страны отказ в допуске к созданию инфраструктуры для сетей 5G. Поводом для такого решения ведомства стали основанные на данных полиции безопасности опасения, что Huawei имеет связи с китайским государством, что представляет собой угрозу национальной безопасности Швеции.
Китайский иск был зарегистрирован 21 января в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).