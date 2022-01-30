Huawei обратилась в международный арбитраж с иском к Швеции

Huawei обратилась в международный арбитраж с иском к Швеции за недопуск к участию в тендере на поставку оборудования для нового поколения мобильной связи 5G. Сумма иска составляет 5,2 млрд крон (560 млн долларов США).

Huawei обратилась в международный арбитраж с иском к Швеции за недопуск к участию в тендере на поставку оборудования для нового поколения мобильной связи 5G. Сумма иска составляет 5,2 млрд крон (560 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на телеканал SVT , все может в итоге дойти до 25-30 млрд крон (2,7-3,2 млрд долларов США).

Еще год назад китайская компания грозила правительству Швеции судебным разбирательством, получив от Управления почты и телекоммуникаций страны отказ в допуске к созданию инфраструктуры для сетей 5G. Поводом для такого решения ведомства стали основанные на данных полиции безопасности опасения, что Huawei имеет связи с китайским государством, что представляет собой угрозу национальной безопасности Швеции.

Китайский иск был зарегистрирован 21 января в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).