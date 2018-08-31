Huawei обошел Apple по продажам смартфонов в мире

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Китайский производитель смартфонов Huawei увеличил продажи более чем на треть во втором квартале 2018 года и вышел на второе место в мире.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по этому показателю компания обошла Apple.

Продажи Huawei подскочили в апреле-июне на 38,6% в годовом выражении и составили 49,8 млн единиц. Apple увеличил продажи всего на 0,9%, до 44,7 млн.

Лидерство на рынке смартфонов уверенно удерживает южнокорейская Samsung - компания поставила в прошлом квартале 72,3 млн смартфонов, то есть примерно в полтора раза больше, чем ближайшие конкуренты.

Мировые продажи смартфонов конечным пользователям во II квартале 2018 года выросли на 2% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составили 374 млн единиц.