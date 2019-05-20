Huawei Azerbaijan: Мы продолжим создавать безопасную экосистему программного обеспечения - ЭКСКЛЮЗИВ

"Компания Huawei внесла большой вклад в развитие Android. Будучи одним из основных партнеров Android, мы работаем над разработкой экосистемы, важной как для потребителей, так и непосредственно для промышленности".

Об этом рассказали в Huawei Azerbaijan, комментируя вопрос Report о влиянии санкций США против Huawei на деятельность компании на азербайджанском рынке.

Huawei продолжит предоставлять услуги для всех смартфонов и планшетов Huawei и Honor: "Мы продолжим создавать безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения для пользователей Huawei во всем мире".

На прошлой неделе министерство торговли США решило внести китайскую Huawei в черный список. По этой причине Google, Intel и другие компании решили отказаться от сотрудничества с Huawei.