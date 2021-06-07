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Honor рассекретила новый смартфон с гигантской камерой

Honor рассекретила новый смартфон с гигантской камерой Презентация нового семейства смартфонов Honor запланирована на 16 июня
ИКТ
7 июня 2021 г. 12:31
Honor рассекретила новый смартфон с гигантской камерой

Компания Honor показала внешний вид своего будущего флагманского смартфона Honor 50.

Как передает Report, официальный тизер устройства появился в китайской соцсети Weibo.

Аппарат показан c тыльной стороны, которая наиболее интересна с точки зрения дизайна. Honor 50 получил оформление камерного модуля из двух крупных круглых площадок. В верхнюю вписан 108-мегапиксельный сенсор, помимо него в смартфоне еще три камеры.

Кроме базовой модели будут представлены Honor 50 Pro и Honor 50 Pro+. Все они получат процессоры Snapdragon, сверхбыструю зарядку и экраны с высокой герцовкой. Возможно, смартфонам вернут и поддержку Google-сервисов.

Презентация нового семейства смартфонов Honor запланирована на 16 июня. Стоимость Honor 50 пока не раскрывается.

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Версия на азербайджанском языке Superkameralı smartfonun təsviri yayıldı
Версия на английском языке Honor unveils new smartphone with giant camera

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