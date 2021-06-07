Honor рассекретила новый смартфон с гигантской камерой

Презентация нового семейства смартфонов Honor запланирована на 16 июня

Компания Honor показала внешний вид своего будущего флагманского смартфона Honor 50.

Как передает Report, официальный тизер устройства появился в китайской соцсети Weibo.

Аппарат показан c тыльной стороны, которая наиболее интересна с точки зрения дизайна. Honor 50 получил оформление камерного модуля из двух крупных круглых площадок. В верхнюю вписан 108-мегапиксельный сенсор, помимо него в смартфоне еще три камеры.

Кроме базовой модели будут представлены Honor 50 Pro и Honor 50 Pro+. Все они получат процессоры Snapdragon, сверхбыструю зарядку и экраны с высокой герцовкой. Возможно, смартфонам вернут и поддержку Google-сервисов.

Презентация нового семейства смартфонов Honor запланирована на 16 июня. Стоимость Honor 50 пока не раскрывается.