Honor показал первый смартфон V40 5G, созданный без Huawei

Базовая версия смартфона предлагается в Китае за 555 доллара США

Ставший независимым производитель смартфонов Honor представил свой первый смартфон Honor V40 5G, формально не относящийся к Huawei.

Как передает Report, новинка — это крупный смартфон с 6,72-дюймовым OLED-дисплеем. Панель имеет хитрую геометрию с боковыми краями, заходящими на корпус. Разрешение матрицы составляет 2676 x 1236 пикселей, а обновлять изображение она может на частоте в 120 герц.

Honor V40 5G построен на платформе от Mediatek — Dimensity 1000+ с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Вместе с чипом работает графика Mali-G77 MC9 и 5G-модем. Оперативной памяти только 8 ГБ, а вот размер накопителя можно выбрать — 128 или 256 ГБ.

Смартфон получил основную камеру с разрешением 50 Мп, сверхширокоугольный сенсор на 8 Мп и 2-мегапиксельную камеру для макро. Также есть лазерный автофокус, расположенный рядом с одиночной светодиодной вспышкой.

Аккумулятор емкостью 4 000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт. Заявлено, что 100 процентов заряда можно получить за 35 минут. Беспроводная зарядка одна из самых быстрых на рынке — 50 Вт и 50 процентов емкости за полчаса.

Хоть Honor и объявил о своей независимости, новинка вышла без поддержки Google-сервисов. Возможно, они появятся в одном из программных обновлений для V40. "Из коробки" гаджет работает на Android 10 с оболочкой Magic UI 4.0.

Смартфон получился недешевым - базовая версия предлагается в Китае за 3 599 юаней (555,66 доллара США по текущему курсу). На международном рынке Honor V40 5G появится позже.