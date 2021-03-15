Honor обещает выпустить суперфлагманский смартфон

Ожидается, что по уровню исполнения телефон станет аналогом топовых серий Huawei Mate и Huawei P

Ставший независимым от Huawei бренд Honor собирается выпустить флагманский смартфон с максимальными характеристиками.

Как передает Report, об этом со ссылкой на близкий к производителю источник сообщает Igeekphone.

Смартфон, который уже прозвали суперфлагманом, получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 888. Ранее компания была фактически отрезана от продукции американского чипмейкера из-за ограничений, введенных в отношении материнской компании Huawei.

Гаджет возглавит линейку смартфонов Honor Magic и станет наиболее дорогим решением среди продукции компании. Пока это место занимает Honor V40, оснащенный процессором MediaTek Dimensity 1000+.

Премьера новинки запланирована на июль 2021 года. Ожидается, что по уровню исполнения телефон станет аналогом топовых серий Huawei Mate и Huawei P.