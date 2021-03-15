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Honor обещает выпустить суперфлагманский смартфон

Honor обещает выпустить суперфлагманский смартфон Ожидается, что по уровню исполнения телефон станет аналогом топовых серий Huawei Mate и Huawei P
ИКТ
15 марта 2021 г. 12:21
Honor обещает выпустить суперфлагманский смартфон

Ставший независимым от Huawei бренд Honor собирается выпустить флагманский смартфон с максимальными характеристиками.

Как передает Report, об этом со ссылкой на близкий к производителю источник сообщает Igeekphone.

Смартфон, который уже прозвали суперфлагманом, получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 888. Ранее компания была фактически отрезана от продукции американского чипмейкера из-за ограничений, введенных в отношении материнской компании Huawei.

Гаджет возглавит линейку смартфонов Honor Magic и станет наиболее дорогим решением среди продукции компании. Пока это место занимает Honor V40, оснащенный процессором MediaTek Dimensity 1000+.

Премьера новинки запланирована на июль 2021 года. Ожидается, что по уровню исполнения телефон станет аналогом топовых серий Huawei Mate и Huawei P.

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