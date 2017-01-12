HMD Global представит первый смартфон Nokia на Android 26 февраля

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Владелец бренда мобильных устройств Nokia HMD Global анонсировала первый смартфон Nokia 6 на базе операционной системы Android, следует из сообщения на сайте компании.

Как передает Report, смартфон будет представлен 26 февраля.

Nokia 6 будет представлен только на китайском рынке. В пресс-релизе компании отмечается, что смартфон станет доступен в начале 2017 года.

«Более чем 552 млн пользователей смартфонов Nokia в Китае в 2016 году может возрасти, как ожидается, до 593 млн пользователей в 2017 году», — отмечается в сообщении компании.