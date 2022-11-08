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Хэштеги про Азербайджан поднялись на первые места в мировом тренде Twitter

Хэштеги про Азербайджан поднялись на первые места в мировом тренде Twitter Благодаря многочисленным постам ко Дню Победы 8 ноября хештег #Azerbaijan поднялся на первое место в мировом тренде социальной сети Twitter.
ИКТ
8 ноября 2022 г. 22:56
Хэштеги про Азербайджан поднялись на первые места в мировом тренде Twitter

Благодаря многочисленным постам ко Дню Победы 8 ноября хэштег #Azerbaijan поднялся на первое место в мировом тренде социальной сети Twitter.

Как сообщает Report, второе место занял хэштег #KarabakhisAzerbaijan, а третье место занял хэштег #Shusha.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan həştəqi tviterin dünya trendində 1-ci yerə yüksəlib

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