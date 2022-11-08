Хэштеги про Азербайджан поднялись на первые места в мировом тренде Twitter

Хэштеги про Азербайджан поднялись на первые места в мировом тренде Twitter

Благодаря многочисленным постам ко Дню Победы 8 ноября хештег #Azerbaijan поднялся на первое место в мировом тренде социальной сети Twitter.

https://static.report.az/photo/f08d437c-0cd4-3f69-a822-ffb83680cb56.jfif https://static.report.az/photo/f08d437c-0cd4-3f69-a822-ffb83680cb56.jfif

Благодаря многочисленным постам ко Дню Победы 8 ноября хэштег #Azerbaijan поднялся на первое место в мировом тренде социальной сети Twitter. Как сообщает Report, второе место занял хэштег #KarabakhisAzerbaijan, а третье место занял хэштег #Shusha. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook