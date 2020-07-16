О нас
Report Georgia

Хакеры взломали Twitter Безоса, Гейтса и Маска

Хакеры взломали Twitter Безоса, Гейтса и Маска Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
ИКТ
16 июля 2020 г. 02:15
Хакеры взломали Twitter Безоса, Гейтса и Маска

Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Злоумышленники от лица известных личностей пообещали удвоить перечисленную сумму, если она будет переведена в течение ближайшего времени.

По данным агентства, хакерам удалось собрать уже 55 тыс. долларов США.

Как передает Bloomberg, атаке также подверглись официальные страницы в Twitter американских компаний Apple и Uber. Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что учетные записи предпринимателя и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэп-исполнителя Канье Уэста и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена также взломаны хакерами. С большинства взломанных аккаунтов сообщения через некоторое время были удалены.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Министерство предупредило о кибератаках в соцсетях
Министерство предупредило о кибератаках в соцсетях
15 июля 2020 г. 15:59
С Google судятся из-за слежки за владельцами аккаунтов
С Google судятся из-за слежки за владельцами аккаунтов
15 июля 2020 г. 07:14
Британия откажется от оборудования Huawei в сетях 5G
Британия откажется от оборудования Huawei в сетях 5G
14 июля 2020 г. 20:20
В Азербайджане 4 стартапа получили резидентство
ФотоВ Азербайджане 4 стартапа получили резидентство
13 июля 2020 г. 17:59
Представитель Азербайджана избран зампредом Совета Фонда улучшения качества службы ВПС
Представитель Азербайджана избран зампредом Совета Фонда улучшения качества службы ВПС
11 июля 2020 г. 16:14
Cотрудников Amazon обязали удалить с гаджетов TikTok
Cотрудников Amazon обязали удалить с гаджетов TikTok
11 июля 2020 г. 06:55
Facebook может запретить политическую рекламу
Facebook может запретить политическую рекламу
11 июля 2020 г. 05:40
В Facebook устранили неисправность, повлиявшую на работу iOS-приложений
В Facebook устранили неисправность, повлиявшую на работу iOS-приложений
10 июля 2020 г. 23:44
В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
8 июля 2020 г. 04:45
Microsoft может купить Warner Bros. Interactive за 4 млрд долларов
Microsoft может купить Warner Bros. Interactive за 4 млрд долларов
7 июля 2020 г. 15:04

Последние новости

03:01
​​​​​​​"Ювентус" и "Сассуоло" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу Футбол
02:37
В Бразилии за сутки выявили около 40 тыс. заражений COVID-19 Другие страны
02:15
Хакеры взломали Twitter Безоса, Гейтса и Маска ИКТ
01:55
МИД Азербайджана и Армении подтвердили готовность к переговорам Внешняя политика
01:39
В Локбатане 33-летнего мужчину ударили ножом Происшествия
01:31
Чемпион Англии по футболу проиграл «Арсеналу» Футбол
00:53
Стал известен тест на COVID-19 у Президента Бразилии Другие страны
00:03
 Южная Корея зафиксировала 39 случаев COVID-19 за сутки Другие страны
23:43
Премьер Франции представил программу правительства Другие страны
23:34
В Нью-Йорке протестующие напали на полицейских Другие страны
22:52
Премьер-министр Туниса подал президенту прошение об отставке Другие страны
22:32
Обнародованы расходы на лечение больных коронавирусом в Азербайджане Здравоохранение
22:21
В Израиле за сутки выявили более 1,3 тысячи новых случаев COVID-19 Другие страны
21:53
Премьер Болгарии отправил в отставку нескольких министров Другие страны
21:38
Президент Болгарии призвал правительство уйти в отставку Другие страны
Вся новостная лента