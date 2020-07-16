Хакеры взломали Twitter Безоса, Гейтса и Маска

Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.

Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Злоумышленники от лица известных личностей пообещали удвоить перечисленную сумму, если она будет переведена в течение ближайшего времени.

По данным агентства, хакерам удалось собрать уже 55 тыс. долларов США.

Как передает Bloomberg, атаке также подверглись официальные страницы в Twitter американских компаний Apple и Uber. Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что учетные записи предпринимателя и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэп-исполнителя Канье Уэста и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена также взломаны хакерами. С большинства взломанных аккаунтов сообщения через некоторое время были удалены.