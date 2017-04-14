Хакеры взломали сотни каналов Youtube

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Сотни каналов YouTube были взломаны хакерской группой OurMine, которая утверждает, что данная атака стала самой крупной за всю историю существования американского видеохостинга.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

К названиям видеозаписей было добавлено название хакерской группы, а в описаниях к ним появились примечания, поясняющие, что электронный взлом является проверкой безопасности. В частности, объектом атаки стала сеть компании Studio 71, располагающей более чем 1,2 тыс. каналов на видеохостинге.

Отмечается, что ущерб оценивается как незначительный, а оригинальные названия и описания файлов были восстановлены спустя несколько часов после инцидента. В компании уже приняли меры с тем, чтобы нейтрализовать последствия кибервзлома, и заверили, что утечки персональных данных не произошло, передает газета.