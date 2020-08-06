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Хакеры взломали облачное хранилище Canon

Хакеры взломали облачное хранилище Canon Облачный сервис японской компании Canon, где хранятся фотографии и видеозаписи пользователей, мог быть взломан хакерами ради выкупа
ИКТ
6 августа 2020 г. 15:18
Хакеры взломали облачное хранилище Canon

Облачный сервис японской компании Canon, где хранятся фотографии и видеозаписи пользователей, мог быть взломан хакерами ради выкупа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил  американский Bleeping Computer.

Он утверждает, что 5 августа в результате атаки хакерской группировки Maze было похищено 10 терабайт информации, включая личные данные пользователей.

Комментируя предположительную атаку со стороны хакеров, представитель Canon заявил журналу Forbes, что "в настоящий момент ведется расследование ситуации".

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