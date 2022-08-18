Хакеры взломали новую технологию Пентагона

Хакеры на DEF CON 2022 в Лас-Вегасе сумели взломать новую технологию министерства обороны США - локальные автономные электрические сети (микросети) на военных базах.
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Один из хакеров выяснил, что микросети работают по температурной шкале Кельвина, в которой не используются отрицательные значения. В результате он выставил отрицательные числа в модели прогноза, что вызвало сбой системы.
В Пентагоне рассказали, что также планируют запустить полноценную программу для дальнейшего тестирования микросети и поиска брешей.