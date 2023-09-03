Хакеры выложили в сеть данные о военных объектах Британии

Хакеры опубликовали в интернете секретную информацию о военных и разведывательных объектах Великобритании.

Хакеры опубликовали в интернете секретную информацию о военных и разведывательных объектах Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на Mirror, хакеры слили в интернет совершенно секретную информацию о британских военных и разведывательных объектах.

По данным издания, они выложили в сеть тысячи страниц с данными, используя которые злоумышленники могут проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, в центр исследования химического и биологического оружия Porton Down и на пост перехвата информации центра правительственной связи.

Отмечается, что киберпреступники из группы LockBit похитили сведения о тюрьмах строго режима и военном объекте, который имеет ключевое значение для киберзащиты Британии.