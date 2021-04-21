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Хакеры украли у Apple секретные чертежи устройств

Хакеры украли у Apple секретные чертежи устройств Группировка хакеров REvil, также известная как Sodinokibi, объявила о краже чертежей новейших продуктов компании Apple.
ИКТ
21 апреля 2021 г. 20:00
Хакеры украли у Apple секретные чертежи устройств

Группировка хакеров REvil, также известная как Sodinokibi, объявила о краже чертежей новейших продуктов компании Apple.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Bloomberg.

Данные, представляющие коммерческую тайну, утекли после взлома основного поставщика Apple - тайваньской компании Quanta Computer. Хакеры утверждают, что проникли в компьютерную сеть подрядчика "яблочной" компании и выкрали данные о еще неанонсированных компьютерах Apple. В них содержались серийные номера и технические характеристики устройств.

По данным Bloomberg, взломщики потребовали 50 миллионов долларов за ключ дешифровки - хакеры не только украли чертежи, но и зашифровали данные в сети Quanta Computer.

В Apple ситуацию не комментируют, а в Quanta Computer заявили, что работают над решением проблемы, которая не оказала существенного влияния на деятельность поставщика. В свою очередь хакеры Sodinokibi потребовали выкуп к 1 мая, пока же они продолжат публиковать секретные файлы о гаджетах из Купертино.

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