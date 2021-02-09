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Хакеры украли исходный код Cyberpunk 2077 и потребовали выкуп за него

Хакеры украли исходный код Cyberpunk 2077 и потребовали выкуп за него Хакеры заявили, что если разработчики не свяжутся с ними в течение 48 часов, то хакеры продадут или выложат в интернет все исходные коды видеоигр
ИКТ
9 февраля 2021 г. 20:30
Хакеры украли исходный код Cyberpunk 2077 и потребовали выкуп за него

Неизвестные злоумышленники взломали серверы польского разработчика видеоигр CD Projekt и украли все материалы компании, cвязанные с играми Cyberpunk 2077, Witcher 3 (в двух версиях — в том числе для новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S) и Gwent.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом компания заявила в Twitter.

Также хакеры зашифровали серверы CD Projekt и потребовали выкуп. Они заявили, что если разработчики не свяжутся с ними в течение 48 часов, то хакеры продадут или выложат в интернет все исходные коды видеоигр, а также внутренние документы компании. Преступники заявили, что это еще сильнее ударит по имиджу разработчика, который и так переживает не лучшие времена в связи с не самым удачным запуском Cyberpunk 2077.

Представители CD Projekt уже заявили, что у компании были резервные копии всех файлов и что они уже начали восстановление инфраструктуры. Также в компании заявили, что они не пойдут на уступки преступникам и уже связались с партнерами, которых может затронуть эта утечка. CD Projekt также заявила, что личные данные игроков или пользователей сервисов компании не были скомпрометированы. CD Project, помимо прочего, владеет онлайн-магазином видеоигр Gog.com (ранее известный как Good Old Games).

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