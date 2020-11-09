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Хакеры украли данные 20 млн пользователей индийского ритейлера BigBasket

Хакеры украли данные 20 млн пользователей индийского ритейлера BigBasket Общий объем продаваемой в даркнете базы данных компании составляет около 15 ГБ
ИКТ
9 ноября 2020 г. 15:36
Хакеры украли данные 20 млн пользователей индийского ритейлера BigBasket

Хакерам удалось заполучить данные более 20 млн пользователей одного из крупнейших онлайн-супермаркетов Индии, компании BigBasket.

Как передает Report, об этом сообщает Business Insider. При этом компания Cyble, работающая в сфере кибербезопасности, уже обнаружила базу этих данных в даркнете. Они продаются более чем за 40 тыс. долларов США.

По данным Cyble, преступникам удалось заполучить все возможные данные о пользователях BigBasket. В их распоряжении оказались полные имена, идентификаторы электронной почты, хэши паролей, пин-коды, контактные номера (мобильные и стационарные телефоны), полные адреса, даты рождения, местоположение, IP-адреса входа в систему и многие другие данные. Общий объем продаваемой в даркнете базы данных составляет около 15 ГБ.

По данным Cyble, успешная атака на серверы BigBasket была осуществлена еще 14 октября. Специалисты фирмы заметили утечку данных 30 октября, а 1 ноября о ней было доложено менеджменту онлайн-ритейлера.

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