​Хакеры начали кампанию против сайтов центробанков

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Участники хакерской группы Anonymous пообещали в течение ближайших 30 дней атаковать сайты центробанков по всему миру.

Об этом сообщает Report со ссылкой на видеообращение группы хакеров на YouTube.

В обращении говорится, что хакеры совершили атаку на сайт Банка Греции, и этот шаг знаменует собой начало 30-дневной кампании, направленной против сайтов центральных банков по всему миру. Отметим, что атака на Банк Греции 3 мая длилась несколько минут. Система безопасности банка успешно с ней справилась.

Напомним, что Anonymous была создана в 2003 году. Жертвами их DDoS-атак становились PayPal, MasterCard, сайты Интерпола, Европарламента и Ватикана. По заявлению самой группы, с их помощью были заблокированы 5,5 тыс. Twitter-аккаунтов террористов.