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Хакеры из КНДР пытались получить данные о вакцинах от коронавируса

Хакеры из КНДР пытались получить данные о вакцинах от коронавируса Ранее также сообщалось о кибератаке на американскую компанию Pfizer
ИКТ
16 февраля 2021 г. 15:38
Хакеры из КНДР пытались получить данные о вакцинах от коронавируса

Власти Республики Корея располагают информацией о том, что хакеры из КНДР пытались получить технологии изготовления вакцин от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам южнокорейский депутат Ха Тхэ Гён, присутствовавший на закрытом брифинге Национальной разведывательной службы (НРС).

Депутат отметил, что ранее уже было известно о кибератаке на американскую компанию Pfizer, которая разработала вакцину от коронавируса совместно с германским партнером BioNTech. Однако сама южнокорейская разведка отрицает, что называла конкретные компании, передает телеканал YTN.

9 декабря о кибератаке сообщило Европейское агентство по лекарственным препаратам. По его данным, неизвестные злоумышленники получили доступ к информации, связанной с лекарствами и вакциной от коронавируса, принадлежащей третьим сторонам. В результате кибератаки был получен доступ к некоторым данным об их вакцине.

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Версия на азербайджанском языке KXDR hakerləri koronavirusa qarşı peyvəndlər barədə məlumatları oğurlamağa çalışıb

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