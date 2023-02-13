Хакеры атаковали сайты НАТО

Сайты НАТО, в том числе Штаба сил специальных операций альянса, подверглись в воскресенье хакерской атаке.

Сайты НАТО, в том числе Штаба сил специальных операций альянса, подверглись в воскресенье хакерской атаке.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя организации.

По ее словам, эксперты в области кибербезопасности активно занимаются расследованием инцидента, который повлиял на работу "нескольких интернет-сайтов" НАТО. Других сведений в альянсе не привели, отметив лишь, что он постоянно сталкивается с хакерскими угрозами и "очень серьезно" относится к вопросу обеспечения безопасности в киберпространстве.

DPA отмечает, что ранее в социальных сетях, в частности в Twitter, появились утверждения о том, что за атакой стоят активисты из группы Killnet, которую называют "пророссийской". Ее связывают с совершенным в январе кибернападением на сайты государственных структур и банков Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, тогда заявил журналистам, что Кремль удивлен, почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией, отметив, что считает это абсурдным.