Хакеры похитили данные 9 млн клиентов британского лоукостера

Данные почти 9 млн клиентов британского лоукостера EasyJet были похищены хакерами в результате кибератаки.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, об этом сообщила авиакомпания.

«Наше расследование показало, что был получен доступ к электронным адресам и сведениям о поездках примерно 9 миллионов клиентов», — говорится в релизе компании.

Также хакеры похитили данные о банковских картах 2 208 клиентов.

«С пострадавшими клиентами свяжутся в ближайшие дни. Если с вами не связались, ваша информация не была открыта», — отмечается в сообщении EasyJet.

Авиакомпания намерена за неделю связаться со всеми клиентами, данные чьих карт попали к злоумышленникам. Как добавили в компании, доказательств того, что какая-либо личная информация любого характера использовалась неправомерно, нет.

EasyJet рекомендует клиентам сохранять бдительность при получении каких-либо нежелательных сообщений, а также сообщений, исходящих от easyJet или easyJet Holidays.