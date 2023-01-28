Хакер из Нидерландов похитил данные почти всех жителей Австрии

Хакер из Нидерландов, который был арестован правоохранительными органами в ноябре прошлого года, похитил и выставил на продажу данные почти всех жителей Австрии. Украденные данные включают в себя полные имена, адреса и даты рождения миллионов австрийцев.

Хакер из Нидерландов, который был арестован правоохранительными органами в ноябре прошлого года, похитил и выставил на продажу данные почти всех жителей Австрии. Украденные данные включают в себя полные имена, адреса и даты рождения миллионов австрийцев.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на данные австрийских правоохранителей.

Злоумышленник попытался продать украденные данные на одном из онлайн-форумов в мае 2020 года, представив базу как "полное имя, пол, адрес и даты рождения предположительно каждого гражданина" Австрии. В ходе расследования достоверность имеющейся в руках хакера базы, в которой содержалась информация о примерно 9,1 млн австрийцев, была подтверждена. Этот же злоумышленник пытался реализовать похожие базы с данными граждан Италии, Нидерландов и Колумбии.

"Поскольку эти данные были в свободном доступе в интернете, можно с большой долей вероятности предположить, что эта регистрационная информация полностью или частично безвозвратно попала в руки преступников", - говорится в заявлении австрийской полиции. Также отмечается, что до ареста хакера база данных была продана неустановленным лицам.

Что касается самого хакера, то им оказался 25-летний житель Амстердама, который был известен международной полиции и уже находился под следствием в Нидерландах. В полиции не уточнили, какие последствия этот инцидент может нести для жителей Австрии, чьи данные были скомпрометированы.