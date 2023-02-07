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ГСССИБ: В мае все госучреждения перейдут на новую почтовую систему

ГСССИБ: В мае все госучреждения перейдут на новую почтовую систему С 1 мая этого года все государственные учреждения Азербайджана начнут переходить на новую почтовую систему.
ИКТ
7 февраля 2023 г. 11:01
ГСССИБ: В мае все госучреждения перейдут на новую почтовую систему

С 1 мая этого года все государственные учреждения Азербайджана начнут переходить на новую почтовую систему.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Турал Мамедов, выступая сегодня на встрече IT-руководителей государственных структур.

По словам Мамедова, государственные учреждения, не находящиеся в доменной зоне gov.az, также будут интегрированы в эту единую систему: "Мы хотим проинформировать государственные учреждения, чтобы они были готовы к переходу уже сейчас, после 1 мая начнется интеграция".

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Версия на азербайджанском языке XRİTDX: "Mayda bütün dövlət qurumlarının yeni poçt sisteminə köçürülməsinə başlanacaq"

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