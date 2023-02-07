ГСССИБ: В мае все госучреждения перейдут на новую почтовую систему

С 1 мая этого года все государственные учреждения Азербайджана начнут переходить на новую почтовую систему.

С 1 мая этого года все государственные учреждения Азербайджана начнут переходить на новую почтовую систему.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Турал Мамедов, выступая сегодня на встрече IT-руководителей государственных структур.

По словам Мамедова, государственные учреждения, не находящиеся в доменной зоне gov.az, также будут интегрированы в эту единую систему: "Мы хотим проинформировать государственные учреждения, чтобы они были готовы к переходу уже сейчас, после 1 мая начнется интеграция".