Турал Мамедов: Во время антитеррористических мероприятий происходили кибератаки на сайты госучреждений

С начала антитеррористических мероприятий на территории Азербайджана происходили кибератаки на сайты ряда государственных структур.

С начала антитеррористических мероприятий на территории Азербайджана происходили кибератаки на сайты ряда государственных структур.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на конференции "Международные дни кибербезопасности" (ICSD 2023).

”Только на официальный сайт президента было зарегистрировано более 4 миллионов DDoS-атак (Denial-Of-Service Attack) в секунду", - отметил Т. Мамедов.

По его словам, специалисты ГСССИБ успешно предотвращает эти атаки: “Мы продолжаем нашу деятельность в этом направлении в усиленном режиме”.