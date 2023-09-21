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Турал Мамедов: Во время антитеррористических мероприятий происходили кибератаки на сайты госучреждений

Турал Мамедов: Во время антитеррористических мероприятий происходили кибератаки на сайты госучреждений С начала антитеррористических мероприятий на территории Азербайджана происходили кибератаки на сайты ряда государственных структур.
ИКТ
21 сентября 2023 г. 12:50
Турал Мамедов: Во время антитеррористических мероприятий происходили кибератаки на сайты госучреждений

С начала антитеррористических мероприятий на территории Азербайджана происходили кибератаки на сайты ряда государственных структур.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на конференции "Международные дни кибербезопасности" (ICSD 2023).

”Только на официальный сайт президента было зарегистрировано более 4 миллионов DDoS-атак (Denial-Of-Service Attack) в секунду", - отметил Т. Мамедов.

По его словам, специалисты ГСССИБ успешно предотвращает эти атаки: “Мы продолжаем нашу деятельность в этом направлении в усиленном режиме”.

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Версия на английском языке SCSI: Cyber attack on websites of state institutions during local anti-terror measures recorded
Версия на азербайджанском языке XRİTDX: "Antiterror tədbirləri zamanı dövlət qurumlarının saytlarına kiberhücum olub"

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