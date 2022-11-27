Грузовой космический корабль Dragon состыковался с МКС

Американский космический корабль Cargo Dragon 2 компании SpaceX успешно произвел стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Американский космический корабль Cargo Dragon 2 компании SpaceX успешно произвел стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция стыковки велась в воскресенье на сайте NASA.

Стартовавший в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) космический грузовой корабль состыковался с орбитальной станцией в автономном режиме в 07:39 по времени восточного побережья США (16:39, бакинское время). Процедуру стыковки на МКС контролировали американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада.

На станцию в числе прочих грузов отправились две панели более мощных солнечных батарей iROSA. Их предполагается установить на поверхности станции 3 декабря и 19 декабря во время выхода американских астронавтов в открытый космос. В NASA ранее отметили, что имеющиеся солнечные батареи на МКС работают нормально, но появились признаки износа: некоторые из них были развернуты еще в 2000 году. Ведомство пока намерено смонтировать шесть панелей iROSA, каждая массой почти 340 кг, что позволит повысить мощность энергосистемы станции с 160 до 215 кВт. Первые две из них уже были установлены в июне 2021 года.

Кроме того, корабль должен доставить оборудование и семена для экспериментов по выращиванию низкорослых помидоров с прицелом на будущие длительные космические путешествия.