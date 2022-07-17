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Грузовой корабль "Тяньчжоу-3" отстыковался от национальной орбитальной станции КНР

Грузовой корабль "Тяньчжоу-3" отстыковался от национальной орбитальной станции КНР Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" отстыковался от базового модуля "Тяньхэ" национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун".
ИКТ
17 июля 2022 г. 09:31
Грузовой корабль Тяньчжоу-3 отстыковался от национальной орбитальной станции КНР

Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" отстыковался от базового модуля "Тяньхэ" национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

"Согласно данным Управления программы пилотируемых полетов КНР, грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" выполнил все запланированные задачи и покинул космическую станцию 17 июля в 10:59 по Пекинскому времени (в 6:59 бакинское время)", - сообщил телеканал в воскресенье.

Теперь "грузовику" предстоит сойти с орбиты и сгореть в атмосфере Земли.

Напомним, что грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" был запущен со стартовой площадки космодрома Вэньчань на острове Хайнань 20 сентября 2021 года. Он доставил на станцию около 6 т припасов и оборудования.

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