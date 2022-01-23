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Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX произвел в воскресенье отстыковку от Международной космической станции (МКС).
ИКТ
23 января 2022 г. 22:28
Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX произвел в воскресенье отстыковку от Международной космической станции (МКС).

Как передает Report, трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отделение космического аппарата от станции произошло в 10:40 по времени Восточного побережья США (19:40, бакинское время). Он доставит на Землю более 2,2 т различных грузов, в том числе результаты научных экспериментов.

Ожидается, что примерно через сутки корабль приводнится в Атлантическом океане у побережья штата Флорида.

Напомним, что ранее отстыковка корабля, намеченная изначально на пятницу, дважды переносилась из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения.

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