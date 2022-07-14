Грузия будет использовать спутниковый интернет Starlink

В Грузии выдали разрешение на деятельность Starlink Georgia - грузинской дочерней компании Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску.

В Грузии выдали разрешение на деятельность Starlink Georgia - грузинской дочерней компании Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску.

Согласно условиям разрешения, выданного Национальной комиссией по регулированию коммуникаций Грузии, компания будет предоставлять услуги высокоскоростного широкополосного интернета в Грузии с помощью спутниковой системы Starlink, сообщает грузинское бюро Report.

Starlink является одной из самых передовых широкополосных интернет-систем в мире. На сегодняшний день SpaceX вывела на орбиту более 2 700 спутников связи.