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Грузия будет использовать спутниковый интернет Starlink

Грузия будет использовать спутниковый интернет Starlink В Грузии выдали разрешение на деятельность Starlink Georgia - грузинской дочерней компании Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску.
ИКТ
14 июля 2022 г. 17:36
Грузия будет использовать спутниковый интернет Starlink

В Грузии выдали разрешение на деятельность Starlink Georgia - грузинской дочерней компании Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску.

Согласно условиям разрешения, выданного Национальной комиссией по регулированию коммуникаций Грузии, компания будет предоставлять услуги высокоскоростного широкополосного интернета в Грузии с помощью спутниковой системы Starlink, сообщает грузинское бюро Report.

Starlink является одной из самых передовых широкополосных интернет-систем в мире. На сегодняшний день SpaceX вывела на орбиту более 2 700 спутников связи.

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Версия на английском языке Georgia to use Starlink satellite internet
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan “Starlink” peyk internetindən istifadə edəcək

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