Гражданам рассылаются поддельные сообщения о том, что Армения перейдет в наступление

Армения продолжает распространять информацию провокационного характера и дезинформацию в киберпространстве. Так, враг на этот раз посредством иностранных фальшивых номеров от имени Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики посылает

Армения продолжает распространять информацию провокационного характера и дезинформацию в киберпространстве. Так, враг на этот раз посредством иностранных фальшивых номеров от имени Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики посылает нашим гражданам поддельные сообщения о том, что вооруженные силы Армении перейдут в наступление на Товузский район и с призывом временно покинуть район в целях безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Министерство заявляет, что эта информация призвана посеять страх и тревогу среди населения и не соответствует действительности.

"Просим граждан доверять только информации из официальных источников, не отвечать на звонки и сообщения незнакомых лиц, заблокировать эти номера и пожаловаться на спам сообщений. Кроме того, сохраняйте экранные изображения (скриншоты) и другие электронные доказательства произошедших киберинцидентов и отправляйте их нам.

Также при столкновении с киберинцидентами или необходимости получения методической поддержки нужно обратиться в Службу электронной безопасности Министерства транспорта, связи и высоких технологий посредством сайта www.cert.az или электронной почты [email protected]", - говорится в заявлении.

Отметим, что ранее гражданам также рассылались фейковые сообщения, в которых говорилось, что из-за угрозы ракетных ударов по Гянджинскому и Бардинскому районам необходимо укрыться в убежищах.