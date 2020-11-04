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Гражданам рассылаются поддельные сообщения о том, что Армения перейдет в наступление

Гражданам рассылаются поддельные сообщения о том, что Армения перейдет в наступление Армения продолжает распространять информацию провокационного характера и дезинформацию в киберпространстве. Так, враг на этот раз посредством иностранных фальшивых номеров от имени Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики посылает
ИКТ
4 ноября 2020 г. 15:47
Гражданам рассылаются поддельные сообщения о том, что Армения перейдет в наступление

Армения продолжает распространять информацию провокационного характера и дезинформацию в киберпространстве. Так, враг на этот раз посредством иностранных фальшивых номеров от имени Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики посылает нашим гражданам поддельные сообщения о том, что вооруженные силы Армении перейдут в наступление на Товузский район и с призывом временно покинуть район в целях безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Министерство заявляет, что эта информация призвана посеять страх и тревогу среди населения и не соответствует действительности.

"Просим граждан доверять только информации из официальных источников, не отвечать на звонки и сообщения незнакомых лиц, заблокировать эти номера и пожаловаться на спам сообщений. Кроме того, сохраняйте экранные изображения (скриншоты) и другие электронные доказательства произошедших киберинцидентов и отправляйте их нам.

Также при столкновении с киберинцидентами или необходимости получения методической поддержки нужно обратиться в Службу электронной безопасности Министерства транспорта, связи и высоких технологий посредством сайта www.cert.az или электронной почты [email protected]", - говорится в заявлении.

Отметим, что ранее гражданам также рассылались фейковые сообщения, в которых говорилось, что из-за угрозы ракетных ударов по Гянджинскому и Бардинскому районам необходимо укрыться в убежищах.

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Версия на азербайджанском языке Ramin Quluzadə: “Vətəndaşlara saxta mesajlar göndərilir”

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