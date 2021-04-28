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Государственная служба: Новая версия WhatsApp крадет ваши личные данные

Государственная служба: Новая версия WhatsApp крадет ваши личные данные WhatsApp Pink сначала запрашивает вашу регистрационную информацию, а затем крадет личные данные
ИКТ
28 апреля 2021 г. 11:31
Государственная служба: Новая версия WhatsApp крадет ваши личные данные

В эти дни новая версия WhatsApp под названием WhatsApp Pink начала набирать популярность.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы особой связи и информационной безопасности Азербайджана.

В сообщении говорится, что WhatsApp Pink является полностью вредоносным приложением: "Этот вредитель распространяется через группы Whatsapp в виде ссылки в формате APK. WhatsApp Pink сначала запрашивает вашу регистрационную информацию, а затем крадет личные данные".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: “WhatsApp”ın yeni versiyası şəxsi məlumatlarınızı oğurlayır

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