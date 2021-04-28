Государственная служба: Новая версия WhatsApp крадет ваши личные данные

В эти дни новая версия WhatsApp под названием WhatsApp Pink начала набирать популярность.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы особой связи и информационной безопасности Азербайджана.
В сообщении говорится, что WhatsApp Pink является полностью вредоносным приложением: "Этот вредитель распространяется через группы Whatsapp в виде ссылки в формате APK. WhatsApp Pink сначала запрашивает вашу регистрационную информацию, а затем крадет личные данные".