Государственная служба: Новая версия WhatsApp крадет ваши личные данные

WhatsApp Pink сначала запрашивает вашу регистрационную информацию, а затем крадет личные данные

В эти дни новая версия WhatsApp под названием WhatsApp Pink начала набирать популярность.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы особой связи и информационной безопасности Азербайджана.

В сообщении говорится, что WhatsApp Pink является полностью вредоносным приложением: "Этот вредитель распространяется через группы Whatsapp в виде ссылки в формате APK. WhatsApp Pink сначала запрашивает вашу регистрационную информацию, а затем крадет личные данные".