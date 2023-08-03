Госслужба выявила пробелы в 373 государственных информационных системах

В первом полугодии текущего года Государственная служба специальной связи и защиты информации Азербайджана в результате проведенных в государственных учреждениях аудиторских проверок и мониторинга выявила пробелы и недочеты в обеспечении безопасности 373

В первом полугодии текущего года Государственная служба специальной связи и защиты информации Азербайджана в результате проведенных в государственных учреждениях аудиторских проверок и мониторинга выявила пробелы и недочеты в обеспечении безопасности 373 государственных информационных систем, подготовила аудиторские отчеты и направила их в соответствующие учреждения для устранения в соответствии с рекомендациями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Отметим, что за аналогичный период прошлого года Госслужба выявила 221 пробел в виде нарушения безопасности государственных информационных систем.