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Госслужба выявила пробелы в 373 государственных информационных системах

Госслужба выявила пробелы в 373 государственных информационных системах В первом полугодии текущего года Государственная служба специальной связи и защиты информации Азербайджана в результате проведенных в государственных учреждениях аудиторских проверок и мониторинга выявила пробелы и недочеты в обеспечении безопасности 373
ИКТ
3 августа 2023 г. 12:10
Госслужба выявила пробелы в 373 государственных информационных системах

В первом полугодии текущего года Государственная служба специальной связи и защиты информации Азербайджана в результате проведенных в государственных учреждениях аудиторских проверок и мониторинга выявила пробелы и недочеты в обеспечении безопасности 373 государственных информационных систем, подготовила аудиторские отчеты и направила их в соответствующие учреждения для устранения в соответствии с рекомендациями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Отметим, что за аналогичный период прошлого года Госслужба выявила 221 пробел в виде нарушения безопасности государственных информационных систем.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti I yarımildə 373 dövlət informasiya sistemində boşluq tapıb

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