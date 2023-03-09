Госслужба выявила новые формы мошенничества

Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности предупредил о новых схемах мошенничества.

Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности предупредил о новых схемах мошенничества.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Было отмечено, что мошенники используют новые схемы завладения денежными средствами пользователей банковских карт.

"Посредством SMS-оповещения и через аккаунты в социальных сетях пользователям карт сначала предлагается зарегистрироваться на соответствующем сайте (www.mercadorss.com и т.д.) с целью трудоустройства или формирования дополнительного источника дохода от виртуальных продаж.

Зарегистрированным владельцам карт предлагаются различные пакеты услуг, обеспечивающие процентный доход от внесенной суммы. Для этого пользователи карт должны перевести средства на предоставленную мошенниками платежную карту, чтобы увеличить доступный баланс. Мошенники используют различные варианты, регулярно меняя используемые ими платежные карты. Так, пользователям карт предлагается принять участие в новой схеме мошенничества под предлогом "трудоустройства" через мессенджеры WhatsApp и Telegram. От них требуется переводить денежные средства на платежные карты, указанные мошенниками, а также открыть счет в приложении Binance. Все эти счета управляются мошенниками, а владельцы карт становятся невольными посредниками в мошеннической схеме.

В этой мошеннической схеме пользователи карт не могут впоследствии получить никаких услуг в обмен на перечисленные средства. Пользователей карт используют в данной мошеннической схемы в качестве посредников, а их банковские карты - в качестве "транзитных".

Центр призывает владельцев банковских карт защищать персональную информацию: "Ваши персональные данные могут быть использованы в качестве "транзитного" счета при банковских переводах в схемах мошенничества. Ваша банковская карта, данные которой вы предоставляете мошенникам, может быть использована в преступных целях, даже если на ее балансе нет денег. Мошенники воспользуются вашим счетом, чтобы потерять след украденных денежных средств, а у вас могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами".