Госслужба: Впервые в Азербайджане доля рынка спрогнозирована с использованием ИИ

Впервые в Азербайджане доля рынка спрогнозирована с использованием искусственного интеллекта.

Впервые в Азербайджане доля рынка спрогнозирована с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Джафар Бабаев на II Бакинском форуме на тему "Устойчивые финансы и инвестиции".

"В прошлом месяце мы изучили очень важный рынок с использованием машинного обучения в 6-месячной перспективе. Через полгода мы точно будем знать как использовать искусственный интеллект", - сказал Бабаев.