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Госслужба: Впервые в Азербайджане доля рынка спрогнозирована с использованием ИИ

Госслужба: Впервые в Азербайджане доля рынка спрогнозирована с использованием ИИ Впервые в Азербайджане доля рынка спрогнозирована с использованием искусственного интеллекта.
ИКТ
15 ноября 2023 г. 19:16
Госслужба: Впервые в Азербайджане доля рынка спрогнозирована с использованием ИИ

Впервые в Азербайджане доля рынка спрогнозирована с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Джафар Бабаев на II Бакинском форуме на тему "Устойчивые финансы и инвестиции".

"В прошлом месяце мы изучили очень важный рынок с использованием машинного обучения в 6-месячной перспективе. Через полгода мы точно будем знать как использовать искусственный интеллект", - сказал Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке Antiinhisar Xidməti: "Azərbaycanda ilk dəfə süni intellekt vasitəsilə bazar payı proqnozlaşdırılıb"

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