О нас

Госслужба: В январе выявлены пробелы в безопасности 68 государственных сайтов

Госслужба: В январе выявлены пробелы в безопасности 68 государственных сайтов Госслужба специальной связи и информационной безопасности в январе выявила пробелы в безопасности 68 информационных ресурсов различных государственных учреждений.
ИКТ
5 марта 2024 г. 11:04
Госслужба: В январе выявлены пробелы в безопасности 68 государственных сайтов

Госслужба специальной связи и информационной безопасности в январе выявила пробелы в безопасности 68 информационных ресурсов различных государственных учреждений.

Как сообщили Report в госслужбе, пробелы были выявлены по итогам мониторинга и аудита сайтов, уведомления о необходимости устранения недочетов уже переданы соответствующим ведомствам.

В госслужбе подчеркнули, что число ресурсов, где выявлены пробелы, в январе выросло на 84% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что в 2023 году пробелы в безопасности были выявлены на 697 информационных ресурсах госструктур, что на 26% больше показателя 2022 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət qurumlarında informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı boşluqlar kəskin artıb

Другие новости из категории

Доля компьютеров на рынке электронных устройств Азербайджана выросла
Доля компьютеров на рынке электронных устройств Азербайджана выросла
5 марта 2024 г. 10:50
В Азербайджане Xiaomi потеряла 40% доли на рынке мобильных устройств 
В Азербайджане Xiaomi потеряла 40% доли на рынке мобильных устройств 
5 марта 2024 г. 10:15
Турал Мамедов: Введена в эксплуатацию новая система электронной почты для госучреждений
Турал Мамедов: Введена в эксплуатацию новая система электронной почты для госучреждений
4 марта 2024 г. 12:49
Посол Великобритании: Есть большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном по кибербезопасности
Посол Великобритании: Есть большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном по кибербезопасности
4 марта 2024 г. 12:08
Директор департамента Азерпочты назначен менеджером программы ВПС
Директор департамента "Азерпочты" назначен менеджером программы ВПС
4 марта 2024 г. 10:31
Посол: Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере кибербезопасности
ФотоПосол: Великобритания готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере кибербезопасности
4 марта 2024 г. 10:08
Азербайджан обсудил с TikTok улучшение цифровой инфраструктуры
Азербайджан обсудил с TikTok улучшение цифровой инфраструктуры
2 марта 2024 г. 14:17
Илон Маск подал иск против OpenAI за нарушение соглашения
Илон Маск подал иск против OpenAI за нарушение соглашения
2 марта 2024 г. 06:16
Защитники прав потребителей в Нидерландах потребуют €12 млрд от корпорации Meta
Защитники прав потребителей в Нидерландах потребуют €12 млрд от корпорации Meta
1 марта 2024 г. 14:53
Азербайджан возобновил поставки смартфонов из Нидерландов и Японии
Азербайджан возобновил поставки смартфонов из Нидерландов и Японии
1 марта 2024 г. 08:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi