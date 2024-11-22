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Госслужба: В Азербайджане за 9 месяцев заблокировано 77 поддельных доменов

Госслужба: В Азербайджане за 9 месяцев заблокировано 77 поддельных доменов Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана в январе-сентябре этого года с помощью киберразведки выявила и заблокировала 77 поддельных доменов, имитирующих адреса государственных учреждений (gov.az).
ИКТ
22 ноября 2024 г. 12:56
Госслужба: В Азербайджане за 9 месяцев заблокировано 77 поддельных доменов

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана в январе-сентябре этого года с помощью киберразведки выявила и заблокировала 77 поддельных доменов, имитирующих адреса государственных учреждений (gov.az).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

При этом 53 из этих доменов были выявлены в III квартале текущего года.

Кроме того, в январе-октябре в сети AzStateNet заблокировано 679,43 млн вредоносных ссылок. Центральная антивирусная система, установленная на компьютерах конечных пользователей, заблокировала 3,82 млн угроз, а система защиты Sandbox предотвратила распространение 185 163 электронных документа с вредоносным содержанием.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: Azərbaycanda 9 ayda 77 saxta domen aşkarlanaraq bloklanıb

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