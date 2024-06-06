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Госслужба: В Азербайджане возросло количество кибератак на госучреждения

Госслужба: В Азербайджане возросло количество кибератак на госучреждения В Азербайджане возросло количество кибератак на госучреждения, частные компании и даже частных лиц.
ИКТ
6 июня 2024 г. 10:57
Госслужба: В Азербайджане возросло количество кибератак на госучреждения

В Азербайджане возросло количество кибератак на госучреждения, частные компании и даже частных лиц.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Главного управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азер Ахадов на IV Саммите ИТ-руководителей госучреждений.

По его словам, в этой ситуации необходимо объединить усилия для создания надежной и безопасной цифровой экосистемы.

"В эпоху быстрого развития технологий киберугрозы становятся все более распространенными. Не менее важно информирование об этом представителей государственных ведомств, медиа и общественности. Каждый из нас должен понимать, какие риски существуют в цифровом мире, и как мы можем защитить себя и свои данные. Повышение осведомленности о кибератаках поможет значительно сократить их число и укрепить общую безопасность", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: Azərbaycanda dövlət qurumlarına kiberhücumların sayı artıb

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