Госслужба: В Азербайджане возросло количество кибератак на госучреждения

В Азербайджане возросло количество кибератак на госучреждения, частные компании и даже частных лиц.

В Азербайджане возросло количество кибератак на госучреждения, частные компании и даже частных лиц.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Главного управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азер Ахадов на IV Саммите ИТ-руководителей госучреждений.

По его словам, в этой ситуации необходимо объединить усилия для создания надежной и безопасной цифровой экосистемы.

"В эпоху быстрого развития технологий киберугрозы становятся все более распространенными. Не менее важно информирование об этом представителей государственных ведомств, медиа и общественности. Каждый из нас должен понимать, какие риски существуют в цифровом мире, и как мы можем защитить себя и свои данные. Повышение осведомленности о кибератаках поможет значительно сократить их число и укрепить общую безопасность", - отметил он.