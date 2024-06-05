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Госслужба с начала года выявила бреши в безопасности 348 инфоресурсов госучреждений

Госслужба с начала года выявила бреши в безопасности 348 инфоресурсов госучреждений Госслужба специальной связи и информационной безопасности с начала года выявила бреши в безопасности 348 информационных ресурсов госучреждений Азербайджана.
ИКТ
5 июня 2024 г. 16:16
Госслужба с начала года выявила бреши в безопасности 348 инфоресурсов госучреждений

Госслужба специальной связи и информационной безопасности с начала года выявила бреши в безопасности 348 информационных ресурсов госучреждений Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, уязвимости были выявлены по итогам мониторингов и проверок, проведенных в январе-мае текущего года.

По данным службы, это на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Только за май бреши в безопасности обнаружены в 57 информационных ресурсах, что на 25% меньше, чем в апреле, и в 2 раза - в годовом сравнении.

В 2023 году уязвимости были обнаружены в 697 информационных ресурсах госучреждений, что на 142 (или 26%) больше, чем в 2022 году.

Соответствующим госучреждениям направлены уведомления о необходимости устранения недочетов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət qurumlarında informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı boşluqlar mayda 2 dəfə azalıb

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