Госслужба с начала года выявила бреши в безопасности 348 инфоресурсов госучреждений

Госслужба специальной связи и информационной безопасности с начала года выявила бреши в безопасности 348 информационных ресурсов госучреждений Азербайджана.

Госслужба специальной связи и информационной безопасности с начала года выявила бреши в безопасности 348 информационных ресурсов госучреждений Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, уязвимости были выявлены по итогам мониторингов и проверок, проведенных в январе-мае текущего года.

По данным службы, это на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Только за май бреши в безопасности обнаружены в 57 информационных ресурсах, что на 25% меньше, чем в апреле, и в 2 раза - в годовом сравнении.

В 2023 году уязвимости были обнаружены в 697 информационных ресурсах госучреждений, что на 142 (или 26%) больше, чем в 2022 году.

Соответствующим госучреждениям направлены уведомления о необходимости устранения недочетов.