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Госслужба перехватила более 2,1 млн вредоносных писем в 2024 году

Госслужба перехватила более 2,1 млн вредоносных писем в 2024 году Государственная служба специальной связи и информационной безопасности обработала в 2024 году 30 млн 255 тыс. 757 электронных писем в электронной почтовой службе для госучреждений.
ИКТ
8 января 2025 г. 11:53
Госслужба перехватила более 2,1 млн вредоносных писем в 2024 году

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности обработала в 2024 году 30 млн 255 тыс. 757 электронных писем в электронной почтовой службе для госучреждений.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, из них 2 млн 112 тыс. 990 были заблокированы из-за вредоносного содержания.

Согласно данным, количество заблокированных писем сократилось на 24% по сравнению с 2023 годом.

В IV квартале 2024 года было заблокировано 372 тыс. 953 электронных писем с вредоносным содержанием, что на 52% меньше, чем за тот же период предыдущего года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il dövlət qurumlarını hədəfə alan 2 milyondan çox zərərli elektron poçt bloklanıb

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