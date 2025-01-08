Госслужба перехватила более 2,1 млн вредоносных писем в 2024 году

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности обработала в 2024 году 30 млн 255 тыс. 757 электронных писем в электронной почтовой службе для госучреждений.

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности обработала в 2024 году 30 млн 255 тыс. 757 электронных писем в электронной почтовой службе для госучреждений.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, из них 2 млн 112 тыс. 990 были заблокированы из-за вредоносного содержания.

Согласно данным, количество заблокированных писем сократилось на 24% по сравнению с 2023 годом.

В IV квартале 2024 года было заблокировано 372 тыс. 953 электронных писем с вредоносным содержанием, что на 52% меньше, чем за тот же период предыдущего года.