Госслужба: ИИ используется в качестве технологии шантажа

Искусственный интеллект все чаще используется в качестве технологии шантажа.

Искусственный интеллект все чаще используется в качестве технологии шантажа.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на IV Саммите IT-руководителей государственных структур.

"В стране проходят очень важные мероприятия, и следует проявлять осторожность в связи с угрозами распространения технологий deepfake. Хакеры используют все средства в целях кибермошенничества и обмана граждан. По мере дальнейшего развития технологий распознавать подобные угрозы станет еще сложнее", - отметил он.