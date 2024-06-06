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Госслужба: ИИ используется в качестве технологии шантажа

Госслужба: ИИ используется в качестве технологии шантажа Искусственный интеллект все чаще используется в качестве технологии шантажа.
ИКТ
6 июня 2024 г. 12:23
Госслужба: ИИ используется в качестве технологии шантажа

Искусственный интеллект все чаще используется в качестве технологии шантажа.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на IV Саммите IT-руководителей государственных структур.

"В стране проходят очень важные мероприятия, и следует проявлять осторожность в связи с угрозами распространения технологий deepfake. Хакеры используют все средства в целях кибермошенничества и обмана граждан. По мере дальнейшего развития технологий распознавать подобные угрозы станет еще сложнее", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: Süni intellekt şantaj və montaj texnologiyası kimi istifadə edilir

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