О нас

Госслужба: DDOS и другие виды кибератак на Азербайджан успешно предотвращены

Госслужба: DDOS и другие виды кибератак на Азербайджан успешно предотвращены «Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (XRITDX) постоянно отслеживает кибератаки против нашей страны и ведет мониторинг в режиме 24/7».
ИКТ
8 августа 2022 г. 22:26
Госслужба: DDOS и другие виды кибератак на Азербайджан успешно предотвращены

"Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности постоянно отслеживает кибератаки против нашей страны и ведет мониторинг в режиме 24/7".

Как сообщает Report, об этом в интервью ITV заявил глава учреждения Турал Мамедов.

"Будь то в активной фазе войны или в нашей повседневной деятельности, Служба держит под контролем такие приготовления к кибератакам посредством различного международного сотрудничества с иностранными спецслужбами или центрами CERT, или с помощью решений киберразведки, и при возникновении любой угрозы, информирует об этом соответствующие учреждения, объекты критической инфраструктуры, а также граждан. Мы согласовываем различные уровни мер по предотвращению кибератак, иногда на уровне страны, иногда за ее пределами страны, в взаимодействии со Службой государственной безопасности, Министерством цифрового развития и транспорта, магистральными провайдерами", - сказал он.

По словам госчиновника, с 4 августа были успешно предотвращены DDOS и другие виды кибератак на госучреждения, банки, новостные сайты, университеты и некоторых провайдеров Азербайджана: "Меры, предпринятые Госслужбой, обеспечат бесперебойную и безопасную работу государственных учреждений".

"В настоящее время предотвращаются входящие DDOS-атаки с количеством запросов 10 миллионов в секунду в объеме 40G", - добавил Т.Мамедов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: "Azərbaycana DDOS və digər tipli kiberhücumların qarşısı uğurla alınır"

Другие новости из категории

Ряд госструктур и банков Азербайджана подверглись кибератакам
Ряд госструктур и банков Азербайджана подверглись кибератакам
8 августа 2022 г. 18:56
Xiaomi раскрыла дату релиза нового ноутбука
Xiaomi раскрыла дату релиза нового ноутбука
7 августа 2022 г. 17:22
В России ограничили доступ к страницам Patreon и Grammarly
В России ограничили доступ к страницам Patreon и Grammarly
7 августа 2022 г. 14:44
Azercell временно ограничил подключение к своим системам за пределами страны
Azercell временно ограничил подключение к своим системам за пределами страны
6 августа 2022 г. 13:25
Китай осуществил запуск экспериментального многоразового космического аппарата
Китай осуществил запуск экспериментального многоразового космического аппарата
5 августа 2022 г. 05:48
Азеркосмос начала предоставлять услуги спутниковой связи в Средиземном море
"Азеркосмос" начала предоставлять услуги спутниковой связи в Средиземном море
4 августа 2022 г. 10:34
В Apple отказались от повышения цен на новые iPhone
В Apple отказались от повышения цен на новые iPhone
3 августа 2022 г. 23:37
Расширен список должностных лиц, обеспеченных специальной государственной связью
Расширен список должностных лиц, обеспеченных специальной государственной связью
2 августа 2022 г. 15:22
Бакинский порт завершил тендер на 5 млн манатов
"Бакинский порт" завершил тендер на 5 млн манатов
1 августа 2022 г. 16:33
Азеркосмос в этом году экспортировал услуг на 13 млн долларов
"Азеркосмос" в этом году экспортировал услуг на 13 млн долларов
1 августа 2022 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi