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Госслужба: Армения препятствует реинтеграции армян в азербайджанское общество

Госслужба: Армения препятствует реинтеграции армян в азербайджанское общество Армения препятствует устойчивой реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество.
ИКТ
4 октября 2023 г. 10:58
Госслужба: Армения препятствует реинтеграции армян в азербайджанское общество

Армения препятствует устойчивой реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственной службы особой связи и информационной безопасности Азербайджана.

В ведомстве напомнили, что Государственная миграционная служба запустила портал reintegration.gov.az с целью обеспечить устойчивую реинтеграцию армянских жителей в азербайджанское общество.

Порталом могут воспользоваться не только проживающие в настоящее время в Карабахе армяне, но и те, кто выехал в Армению.

Однако ряд провайдеров Армении блокируют некоторые домены, принадлежащие государственным структурам Азербайджана, чтобы препятствовать доступу к ним с территории Армении. Домен reintegration.gov.az также был заблокирован провайдерами Армении.

В целях обеспечения доступа к порталу с территории Армении специалисты Госслужбы особой связи и информационной безопасности скрыли реальный IP-адрес домена. Тем самым удалось восстановить доступ к сайту с территории Армении.

В последние дни сайты госструктур, в том числе reintegration.gov.az, подвергаются кибератакам. В результате принятых превентивных мер обеспечивается надежная защита и бесперебойная работа всех информационных ресурсов, подключенных к сети AzStateNet.

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Версия на английском языке State Service: Armenia hinders reintegration of Armenians into Azerbaijani society
Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: "Ermənistan Qarabağ ermənilərinin reinteqrasiyasına mane olur"

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