Госслужба: 91% от общего числа кибератак составляют фишинговые атаки

Фишинговые атаки преобладают в структуре кибератак атак, их общая доля в кибератаках составляет 91%.

Общая доля фишинговых атак в кибератаках составляет 91%.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов, выступая на выставке финансов и технологий Fintex Summit.

"Возросло число заражений почтовыми вирусами. Мы выявляем и предотвращаем это посредством Sandbox", - сказал начальник управления.

По словам Мамедова, во многих случаях люди не могут отличить фишинговые атаки: "Примерно в 97% случаев люди не могут отличить фишинговую атаку от обычной "электронной почты". Только в 3% случаев сотрудники понимают, что это вирус, и направляют в соответствующий отдел. В 2022 году фишинговая атака также останется самой активной атакой. Чтобы предотвратить это, каждая организация должна иметь руководство по информационной безопасности, и мы разработали и направили его в государственные органы. На основе этого руководства уже 82 государственные структуры разработали свои собственные инструкции по информационной безопасности".