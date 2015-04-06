Госсекретарь Венгрии по вопросам связи и коммуникации посетит Азербайджан

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь Венгрии по вопросам связи и коммуникации Зольтан Карой Шоймар посетит Азербайджан 7 апреля.

Как сообщил Report посол Венгрии в Азербайджане Жольт Чутора, в ходе визита госсекретарь встретится с заместителем министра связи и высоких технологий Азербайджана Эльмиром Велизаде.

По словам посла, на встрече будет обсужден вопрос создания рабочей группы по информационным технологиям: "21-22 апреля в Будапеште состоится заседание межправкомиссии Венгрия-Азербайджан по экономическим вопросам и в рамках заседания этот вопрос также будет детально обсужден".

Отметим, что З.К.Шоймар и Э.Велизаде являются сопредседателями азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическим вопросам.