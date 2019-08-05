​Госорганам Азербайджана раздают бесплатные лицензии Microsoft

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана с целью защиты прав интеллектуальной собственности и развития инновационной экосистемы в стране сотрудничает с компанией Microsoft. ООО AzInTelecom действует в этой области в качестве оператора в рамках соглашения, подписанного с Microsoft.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Отметим, что на первом этапе начался процесс выдачи лицензий вузам и студентам. В качестве следующего шага, государственным структурам выдаются лицензии на основе спроса на них.

За короткое время более 10 государственным структурам были бесплатно предоставлены Microsoft Windows 10, Microsoft Server и Microsoft 365. Работа в этом направлении продолжается еще более интенсивно, и к концу августа планируется бесплатное лицензирование всех государственных органов.

В настоящее время государственные структуры, войдя на сайт www.govlicense.az, могут свободно управлять соответствующими лицензиями посредством единого окна. Это в свою очередь приведет к снижению уровня незаконного использования нелицензированного программного обеспечения.