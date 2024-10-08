Госкомиссия по радиочастотам в этом году одобрила 36 заявок

В январе-сентябре текущего года в Государственную комиссию по радиочастотам Азербайджана поступили 42 заявки.

В январе-сентябре текущего года в Государственную комиссию по радиочастотам Азербайджана поступили 42 заявки.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, 17 из них связаны с радиостанциями, используемыми в целях радиосвязи, 7 - с сетями беспроводного доступа, 5 - с радиооборудованием на судах, 9 - с выделением радиочастот для передачи данных GNSS (Global Navigation Satellite System), 4 - с изменением наименования юридического лица.

Решение Госкомиссии о выделении частот отменены для 6 юридических лиц, 14 частотных ресурсов (радиочастотных номиналов) объявлены государственным ресурсом.

Всего на заседании Госкомиссии одобрено 36 заявок.