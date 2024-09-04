О нас

Госагентство уточнит потребности цифровизации в Азербайджане

Госагентство уточнит потребности цифровизации в Азербайджане Агентство инноваций и цифрового развития уточнит потребности цифровизации в Азербайджане для того, чтобы оцифрованные услуги соответствовали реальным потребностям.
ИКТ
4 сентября 2024 г. 12:54
Госагентство уточнит потребности цифровизации в Азербайджане

Агентство инноваций и цифрового развития уточнит потребности цифровизации в Азербайджане для того, чтобы оцифрованные услуги соответствовали реальным потребностям.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства Рашад Халыгов на мероприятии "Безбумажное правительство: цифровизация и влияние на окружающую среду".

Он сказал, что к 2026 году планируется довести уровень цифровизации государственных услуг в Азербайджане до 80%.

"Для достижения этой цели мы оцифровали ряд систем. Мы начали эту работу в 2011 году. Впервые была запущена Платформа электронного правительства", - сказал Халыгов.

По его словам, проблемой в настоящий момент является то, что цифровые платформы оказались слишком сложными для конечного потребителя – рядовых граждан: "Это значит, что иногда чрезмерная цифровизация не слишком хорошее решение. Мы объединили некоторые услуги, чтобы сделать их более доступными для граждан".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda rəqəmsallaşma ilə bağlı ehtiyaclar müəyyənləşdirilir

Самое читаемое

Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
ФотоВ Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
29 августа 2024 г. 12:16
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
30 августа 2024 г. 15:28
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
2 сентября 2024 г. 11:00
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
29 августа 2024 г. 11:47
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
28 августа 2024 г. 18:13
Прогноз погоды на последний день августа
Прогноз погоды на последний день августа
30 августа 2024 г. 12:51
В Турции сегодня отмечают День победы
В Турции сегодня отмечают День победы
30 августа 2024 г. 08:00
Президент Турции встретился с членами семей шехидов Карабахской войны
ФотоПрезидент Турции встретился с членами семей шехидов Карабахской войны
31 августа 2024 г. 11:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi