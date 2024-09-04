Госагентство уточнит потребности цифровизации в Азербайджане

Агентство инноваций и цифрового развития уточнит потребности цифровизации в Азербайджане для того, чтобы оцифрованные услуги соответствовали реальным потребностям.

Агентство инноваций и цифрового развития уточнит потребности цифровизации в Азербайджане для того, чтобы оцифрованные услуги соответствовали реальным потребностям.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства Рашад Халыгов на мероприятии "Безбумажное правительство: цифровизация и влияние на окружающую среду".

Он сказал, что к 2026 году планируется довести уровень цифровизации государственных услуг в Азербайджане до 80%.

"Для достижения этой цели мы оцифровали ряд систем. Мы начали эту работу в 2011 году. Впервые была запущена Платформа электронного правительства", - сказал Халыгов.

По его словам, проблемой в настоящий момент является то, что цифровые платформы оказались слишком сложными для конечного потребителя – рядовых граждан: "Это значит, что иногда чрезмерная цифровизация не слишком хорошее решение. Мы объединили некоторые услуги, чтобы сделать их более доступными для граждан".