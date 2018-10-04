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    Google запустила приложение в помощь людям с ограниченными возможностями

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Компания Google запустила приложение Voice Access, дающее возможность управлять мобильными устройствами на платформе Android с помощью голоса. Приложение призвано облегчить использование мобильного телефона лицам с ограниченными возможностями.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в официальном блоге компании.

    Voice Access позволит пользователям с помощью голосовых команд и без использования рук создавать и редактировать тексты, переключаться с одного приложения на другое, нажимать на "кнопки" внутри приложений и скроллить.

    Приложение доступно в магазине Google Play на английском языке, разработчики планируют добавить другие языковые версии в будущем.

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