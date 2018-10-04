Google запустила приложение в помощь людям с ограниченными возможностями

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Компания Google запустила приложение Voice Access, дающее возможность управлять мобильными устройствами на платформе Android с помощью голоса. Приложение призвано облегчить использование мобильного телефона лицам с ограниченными возможностями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в официальном блоге компании.

Voice Access позволит пользователям с помощью голосовых команд и без использования рук создавать и редактировать тексты, переключаться с одного приложения на другое, нажимать на "кнопки" внутри приложений и скроллить.

Приложение доступно в магазине Google Play на английском языке, разработчики планируют добавить другие языковые версии в будущем.