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Google заплатит почти $400 млн за незаконное отслеживание геолокации

Google заплатит почти $400 млн за незаконное отслеживание геолокации Американская технологическая компания Google обязуется выплатить ряду штатов США 391,5 млн долларов за незаконное отслеживание местоположения пользователей.
ИКТ
14 ноября 2022 г. 23:18
Google заплатит почти $400 млн за незаконное отслеживание геолокации

Американская технологическая компания Google обязуется выплатить ряду штатов США 391,5 млн долларов за незаконное отслеживание местоположения пользователей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте генпрокуратуры штата Мичиган.

"Мичиган вместе с еще 39 прокурорами других штатов достиг досудебного урегулирования с Google на сумму 391,5 млн долларов в результате дела об отслеживании компанией геолокации пользователей, связанного с настройками аккаунта", - говорится в заявлении. Это крупнейшее в истории США досудебное урегулирование. Из общей суммы компенсации штат Мичиган получит 12 млн долларов.

Генпрокуратура Мичигана открыла расследование в отношении Google после статьи агентства Associated Press в 2018 году. В ней сообщалось, что компания собирала данные о местоположении с помощью других настроек после того, как пользователи отключали функцию, которая записывает историю геолокации устройств.

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Версия на азербайджанском языке "Google" qanunsuz izləməyə görə ABŞ-a təzminat ödəyəcək

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