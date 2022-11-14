Google заплатит почти $400 млн за незаконное отслеживание геолокации

Американская технологическая компания Google обязуется выплатить ряду штатов США 391,5 млн долларов за незаконное отслеживание местоположения пользователей.
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"Мичиган вместе с еще 39 прокурорами других штатов достиг досудебного урегулирования с Google на сумму 391,5 млн долларов в результате дела об отслеживании компанией геолокации пользователей, связанного с настройками аккаунта", - говорится в заявлении. Это крупнейшее в истории США досудебное урегулирование. Из общей суммы компенсации штат Мичиган получит 12 млн долларов.
Генпрокуратура Мичигана открыла расследование в отношении Google после статьи агентства Associated Press в 2018 году. В ней сообщалось, что компания собирала данные о местоположении с помощью других настроек после того, как пользователи отключали функцию, которая записывает историю геолокации устройств.